رئيس مجموعة الزيانى البحرينية: نعتزم الاستثمار فى "الكهرباء العلوية"

كشف خالد راشد الزيانى، رئيس مجموعة شركات الزيانى للاستثمارات بالبحرين، على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن شركته ستتواجد فى السوق المصرية من خلال استثماراتها فى قطاع الكابلات الكهربائية، والتى تعد من ضمن المشروعات التى ستعرضها الحكومة المصرية خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

وأكد أن شركته ستقوم بالاستثمار بمصر فى مجال الكهرباء العلوية، بحجم استثمارت يقدر بملايين الدولارات، والتى سيتم تحديدها بعد توقيع الاتفاقية مع الحكومة المصرية.

وأشار رئيس مجموعة شركات الزيانى للاستثمارات، إلى أن المجوعة تمتلك رغبة أكيدة فى الاستثمار بالسوق المصرية، نظرًا لموقعها والاتفاقيات الدولية والتجارة الحرة التى تشترك فيها مصر، مما يُسهل على شركته التصدير للخارج.

وأوضح خالد راشد الزيانى، أن شركته تعمل فى العديد من المجالات منها البنوك والعقارات والصناعة فى البلاسيتك والألومنيوم، وتستثمر فى العديد من الدول؛ البحرين وروسيا والسعودية وتركيا وأستراليا وموزمبيق.