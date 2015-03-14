ليفركوزن يحذر أتليتكو برباعية أمام شتوتجارت

(إفي): أظهر باير ليفركوزن استعداده لمواجهة أتليتكو مدريد في دوري الأبطال بفوز كبير يوم الجمعة على ضيفه شتوتجارت برباعية نظيفة في افتتاح الجولة 25 من الدوري الألماني.

ويحل ليفركوزن ضيفا الثلاثاء على ملعب أتليتكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ذهابا في ملعبه بهدف دون رد.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 42 نقطة، متقدما للمركز الثالث مؤقتا في جدول الدوري الألماني.

أما شتوتجارت فلا يزال قابعا في المركز الأخير بـ20 نقطة.

تناوب على رباعية صاحب الضيافة كل من البرازيلي ويندل بورجيس (ق32) والسويسري جوزيب دراميتش (ق36 و60) وكريم بلعربي (ق50).