"القدم المخلبى" من التشوهات الخلقية التى تصيب الأطفال

ما هو القدم المخلبى؟

إهمال علاج المرض يتطلب التدخل الجراحى

القدم المخلبى من الأمراض التى قد تصيب بعض الأطفال، ولا يوجد لها أى سبب عضوى واضح.>يقول الدكتور محمد سامى الزهار أستاذ جراحة العظام: إن القدم القفداء "القدم المخلبى"، تعد من التشوهات الخلقية التى تؤثر على شكل القدم، فيولد الطفل بقدم مقوسة من الجهة الداخلية لتكون على شكل مخلب، أى يسير الشخص على سيف القدم الخارجى بدلا من القدم ذاته، مشيرا أن هذا المرض لا يعالج بالأدوية، ولكن يمن خلال وضع القدم بالجبس حتى تصبح مستوية، بدلا من أن تكون مخلبية وهذا ينجح إذا تم فى الأيام الأولى من الولادة.>ويضيف د. محمد سامى الزهار، أن فى حالة عدم التدخل السريع لعلاج هذا العيب، فإن العلاج التالى يتم من خلال التدخل الجراحى فقط، ويتم استعدال المفاصل جراحيا وتصاحب بنقل أوتار حول القدم للمحافظة على ثباتها وعدم حدوث انتكاسة وعودتها للداخل مرة أخرى.

ويشير أستاذ جراحة العظام أن مرض القدم القفداء ليس له أسباب، ويحدث نتيجة تشوهات خلقية وفشل فى تكوين العظام أثناء تكوين الطفل فى فترة الحمل، ويتم اكتشاف المرض فى الأيام الأولى من الحمل، لذا من الضرورى أن يفحص الطفل بعد الولادة جيدا.

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