موجز الصحافة المحلية: "مصر تنجح فى شرم الشيخ"

تناولت الصحف المحلية الصادرة، اليوم السبت، عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان " مصر تنجح فى شرم الشيخ" وتغطية كاملة لفعاليات مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ، والذى حظى بحضور ومشاركة عربية ودولية قوية، ونشر كلمة الرئيس السيسى والتى أكد فيها العمل على تحويل الأحلام المشروعة إلى واقع، وكذلك كلمات الملوك والأمراء والرؤساء المشاركين فى المؤتمر.

كما تنشر الجريدة تأكيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن مصر ستعلن نتائج المؤتمر بكل شفافية، وأيضاً إبراز اللقاء الرباعى الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك عبد الله عاهل الأردن والرئيس الفلسطينى أبو مازن وجون كيرى وزير خارجية أمريكا والذى تم فيه بحث سبل استئناف عملية السلام.

وقالت جريدة "الأهرام" إن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن أن القاهرة ستستقبل بعثة مشتريات صينية ضمن الوفد المرافق للرئيس الصينى شى جين بينغ خلال زيارته لمصر منتصف الشهر المقبل حيث تضم البعثة كبرى الشركات الصينية فى مجالات المنسوجات والكيماويات والصناعات الغذائية بهدف التعاقد مع نظرائهم من الشركات المصرية لاستيراد منتجات مصرية إلى السوق الصينى وذلك فى خطوة تستهدف تخفيض العجز فى الميزان التجارى بين مصر والصين.

ونشرت جريدة "أخبار اليوم": أصيب 3 من رجال الأمن بينهم ضابط ومجندان أمس إثر انفجار عبوة ناسفة فى مدرعة جيش على طريق مطار العريش، وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة فى طريق آليات عسكرية على طريق المطار بمنطقة المحاجر وأسفر الانفجار عن إصابة 3 من رجال الأمن.

من ناحية أخرى وجهت الأجهزة الأمنية أمس ضربة قوية لتنظيم بيت المقدس الإرهابى بعد أن فرضت كردونا أمنيا مشددا حول منطقة المقاطعة وجنوب الشيخ زويد وحاصرت 3 منازل تابعة للجماعة الإرهابية، كان بها "كمال علام" القيادى بتنظيم بيت المقدس و9 آخرون بينهم 4 باكستانيين كانوا يعملون فى المفاعل النووى الايرانى وفلسطينى يرتبط بصلة قرابة للقيادى بحماس إسماعيل هنية.

وأكد مصدر أمنى، أن تلك العناصر كانت تستعد لإدخال مواد متفجرة لمدينة شرم الشيخ وإفساد المؤتمر الاقتصادى وبناء على ذلك قامت القوات الجوية بقصف المنازل الموجودين بها، فيما نجحت القوات فى إلقاء القبض على 6 منهم.

وحصلت جريدة "المصرى اليوم" على تصريحات من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلالها أن حجم الاستثمارات المتدفقة، خلال مؤتمر "مستقبل مصر" الذى افتتحت أعماله، أمس، فى مدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى غد، يفوق التخيلات، وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات خاصة لـ"المصرى اليوم"، أن تنظيم المؤتمر تم على أعلى مستوى ممكن من جميع النواحى.

وأضاف "محلب"، للإعلاميين والصحفيين: "المؤتمر حجر الزاوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، وليس لدى أدنى شك أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستعمق الحكومة العلاقات المتبادلة والقائمة بالفعل مع جميع الأطراف المعنية، وستشكل شراكات جديدة، ما سيدعم مصر خلال عملية التحول الاقتصادى فى السنوات المقبلة"، وتابع رئيس الوزراء أن الدولة ستكون شديدة الوضوح والشفافية فى الكشف عن نتائج المؤتمر وما سيسفر عنه من اتفاقات أو مشروعات تنموية، وسيكون للإعلام دور فى نقل الصورة الحقيقية لتلك النتائج.

ونقلت جريدة "الشروق" فى صدر صفحتها الأولى على لسان مصدر مطلع بإدارة جامعة الأزهر، والذى قال إن الجامعة فصلت ما يقرب من 310 طلاب وطالبات بمختلف فروعها منذ بداية الفصل الدراسى الأول وحتى الأسبوع الماضى، وذلك بعد التأكد من مشاركتهم فى أعمال العنف والتخريب داخل الحرم الجامعى.

أخبار مصر للساعة الواحدة..السيسى يستقبل قادة العالم بالمؤتمر الاقتصادى

أخبار مصر للساعة 6.. السيسى يفتتح المؤتمر الاقتصادى بمشاركة عربية وعالمية

موجز أخبار مصر للساعة الـ10: قادة العالم يؤكدون دعم اقتصاد مصر

موجز الأخبار العاجلة.. 12مليار دولار من السعودية والكويت والإمارات لمصر

موجز أخبار الاقتصاد.. 12 مليار دولار استثمارات عربية جديدة فى مصر

موجز الصحافة العالمية: مصر تعرض بناء عاصمة إدارية بالمؤتمر الاقتصادى