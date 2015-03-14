نبيل العربى: الدول العربية لم تقدم منحا لمصر بل تستثمر فى الأمن القومى

أعرب الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن سعادته بعد تأكيد جميع الدول أن العالم العربى لا تستطيع العمل بدون أمن واستقرار مصر ، وذكر قائلا: "كانت رسالة واضحة أن استقرار مصر جزء لا يتجزء من استقرار المنطقة، وأن العالم العربى لا يستطيع العمل بدون مصر، وجميع المسئولين العرب أكدوا أن مصر جزء من أمنهم القومى".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره ببرنامج العاشرة مساء الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن الدول العربية لم تقدم منحا لمصر خلال المؤتمر الاقتصادى بل تستثمر فى الأمن القومى العربى، وذكر قائلاً: "المؤتمر حقق نجاحا أكبر مما كنت أتوقع خلال اليوم الأول، وكلمة جون كيرى كانت مهمة وصريحة بتأييد موقف مصر فى حربها ضد الإرهاب".

وعن الموقف القطرى قال نبيل العربى: قطر لا تقول بموقفها المعادى لمصر، وذكر قائلا: "ربما تعمل فى الخفاء لكنها لا تقول ذلك".

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