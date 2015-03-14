الألمانية: مقتل 19 مسلحًا فى قصف جوى جنوب الشيخ زويد

قُتِل 19 مسلحًا، مساء الجمعة، فى قصف جوى شنته المروحيات العسكرية المصرية من طراز "أباتشى" بمحافظة شمال سيناء، فى أقصى شمال شرق مصر ، حسبما أكد مصدر أمنى مسئول.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن مروحيات الأباتشى تقوم حاليًا "بقصف عدة بؤر إرهابية فى قرى جنوب الشيخ زويد، وخاصة قريتى العبيدات والزوارعة"، مؤكدًا مقتل ما لا يقل عن 19 مسلحًا فى تلك القرى خلال القصف الجوى.

من جانبهم، أكد شهود عيان فى منطقة قرى جنوب الشيخ زويد للوكالة، استمرار القصف العنيف الذى تشنه مروحيات الجيش المصرى، مشيرين إلى أنه أسفر عن مقتل عدد من المسلحين.

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