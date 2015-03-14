مديرة صندوق النقد الدولى لـ"لميس الحديدى": العالم كله اجتمع بشرم الشيخ.. والشعب المصرى ينتظر إصلاحات سريعة ويحتاج للصبر.. ولدينا برامج داعمة للدول الطامحة فى التغيير.. والقرار بالصندوق ليس سياسيًا

مصر شريكة لصندوق النقد الدولى

الإصلاحات والاقتصادية والسياسية للحكومة

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، تعليقاً على كثافة الحضور بالمؤتمر الاقتصادى، فى يومه الأول، إنه يبدو أن العالم كله يجتمع فى شرم الشيخ، فهناك العديد من الوفود وصناع السياسات والقرارت، مؤكدة أنها فرصة عظيمة للاجتماع مع أصحاب المصلحة والمعنيين بالاستثمارات ممن يركزون على مصر تحديداً.>وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية "لميس الحديدى"، على فضائية "سى بى سى"، ببرنامج "ممكن": "نحن هنا شركاء لمصر وفى هذه الفترة والأعوام القليلة الماضية قدمنا لمصر العديد من المساعدات الفنية، سواء كانت لها علاقة بإدارة التمويل العام، أو الدعم، أو ضريبة القيمة المضافة، وهناك إمكانية لتقديم المساعدات الفنية متى طلبت منا السلطات المصرية فى ذلك، وعلى مدار أربع أعوام مضت يتم استعراض الوضع الاقتصادى لمصر كل عام".>وأشارت مديرة صندوق النقد الدولى، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والإرادة السياسية للحكومة أهم قواعد الصندوق لمنح المساعدات المالية، مؤكدة أن القرار فى صندوق النقد الدولى ليس سياسياً.

وأوضحت، أن الصندوق يقوم بإعادة زيادة حجم الإضرارات الخاصة بالشرق الأوسط وأوروبا، والبلدان التى مرت عبر مراحل انتقالية حيوية، وهناك برامج قوية مع الأردن وتونس والمغرب واليمن.

انخفاض أسعار النفط وتأثيره ودعم الصندوق للدول

واستطردت: "أتمنى أن أكون لدى القدرة على وقف القتل والحروب، ولكن وظيفتنا تحديداً تعمل على الاستقرار وحفظ الأوراح، وهذه ليست من بين مهام الصندوق، وحاولنا مساعدة أوكرانيا منذ عشرين عاماً، وكانت جهودًا مضنية لسنوات".

وأوضحت، أن انخفاض أسعار النفط يتم تقييمه على أساس عالمى، ومن ثمَّ فإن هذا الأمر لا يمكن القول بأنه إيجابى بشكل كامل، فهناك فائزون وهناك خاسرون، لأن هناك دولاً تُنتج النفط فتبيع بأسعار أقل، مشيرة إلى أن هناك دولاً أخرى لديها دعم عجلة النفط، وتريد أن ترفعه وتحتاج توجيهه لخلق شبكات سلامة لهذه الفئات.

مطالب صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية

موضوعات متعلقة..

>وذكرت مديرة صندوق النقد الدولى، أن هناك تحديات أمام الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من الإصلاح، وهى مواصلة حركة الإصلاحات بنفس الإصرار والعزيمة، والتحلى بشفافية الكاملة لأن الدعم الذى تتلقاه السلطات من الشعب لابد أن يلتزم بالصبر.

البنك الدولى: 400 مليون دولار للقضاء على الفقر فى مصر خلال 4 سنوات

ممثلة الحكومة السويسرية: شركاتنا توفر 30 ألف فرصة عمل فى مصر

تونى بلير لـ"اليوم السابع": مؤتمر شرم الشيخ خطوة داعمة لاقتصاد مصر

رئيس وزراء إيطاليا لـ"المصريين": حربكم حربنا واستقراركم فائدة للعالم أجمع.. الشراكة الاقتصادية مع مصر مهمة للغاية ونتطلع إلى توسيعها.. المؤتمر الاقتصادى يقدم رسالة قوية ضد الإرهاب

>