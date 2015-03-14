محافظ بورسعيد: وصول الخدمة الطبية للمناطق النائية حق علينا

أكد اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، أنه حريص على رفع مستوى المنظومة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية بقرى سهل الطينة وبحر البقر والمناصرة والجرابعة.

وأضاف اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، لـ"اليوم السابع"، أنه سيحاسب المقصرين من الأطباء والممرضات فى حالة عدم انتظامهم بالتواجد اليومى لوصول الخدمة الطبية لمواطنى هذه القرى، المحتاجين للعلاج والرعاية الصحية بكل ما لها وما عليها.

وشدد اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد، على أنه لن يتهاون تجاه المقصرين فى صحة مواطن، وحريص أيضًا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لكل من يتقاعس فى أداء واجبه تجاه المرضى البسطاء، الذين يحتاجون للرعاية الطبية ليشعر المواطن بمدى حرص الدولة على توصيل المنظومة العلاجية التى كفلها لهم الدستور.

كما أكد المحافظ، ضرورة وصول الرعاية الصحية من خلال انتظام الأطباء والممرضات فى الوحدات الصحية بالمناطق النائية، لأنه حق علينا تقديم أفضل خدمة طبية ورعاية علاجية لهم، وسنحاسب المقصرين فى عدم وصولها للمرضى البسطاء.