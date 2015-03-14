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رئيس المدينة: إنشاء موقف عام وسوق للباعة الجائلين بإطسا بالفيوم

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رئيس المدينة: إنشاء موقف عام وسوق للباعة الجائلين بإطسا بالفيوم رئيس المدينة: إنشاء موقف عام وسوق للباعة الجائلين بإطسا بالفيوم
قال محمد طلبة رئيس مدينة إطسا بمحافظة الفيوم إنه سيتم إنشاء سوق مجمع للخضر والفاكهة بالمدينة ليشمل كل الباعة الجائلين البالغ عددهم قرابة 60 بائعا.

وأضاف طلبه لليوم السابع أن السوق يتكون من 5 أدوار مقسمة على 65 باكية ومكاتب إدارية تشمل إدارات والإدارات الخدمية الأخرى.

وأوضح رئيس مدينة إطسا أنه تم ترسية العملية على أحد المقاولين للبدء فى التنفيذ خلال الأسبوع القادم على أن ينتهى المشروع خلال شهرين منذ بدايته.

وأشار رئيس مدينة إطسا إلى أن السوق الجديد سيساهم فى عملية التنظيم المرورى للميدان والشوارع الاخرى عقب اخلاء الباعه الجائلين منهم، لافتا إلى أن السوق سيكون به كل المرافق من كهرباء ومياه وصرف.

وأكد رئيس المدينة أن الأجر الشهرى للباكية سيكون أجرى رمزى وذلك للتسهيل على الباعة الجائلين، لافتا إلى إنشاء موقف موحد عام لكل خطوط السير لقرى ونجوع المدينة على أن يكون مقره أسفل صهاريج المياه على أن يشمل ذلك عمليات توسعه وتطوير لهذا المكان عبر إزالة المقار القديمة المتواجدة بها إدارات التموين.

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مصر 365

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