محافظ كفر الشيخ: توقيع عقد إقامة أكبر محطة كهرباء بمصر بالمؤتمر الاقتصادى

أعلن الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، عن توقيع عقد إنشاء أكبر محطة لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة مليار دولار خلال مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل"، الذى يعقد الآن بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ، فى تصريح له، أن هذه المحطة العملاقة ستقام على الطريق الدولى الساحلى بمطوبس بجانب المنطقة الصناعية، مشيرًا إلى أنها ستساهم بـ7.5% من إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر، موجهًا الشكر للقيادة السياسية لتدخلهم المباشر فى نجاح هذا المشروع، لافتًا إلى أن المحافظين السابقين أيضًا بذلوا جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية لخروج هذا المشروع للنور.

وأكد المحافظ، أن المحافظة توفر كل السبل للمستثمرين بشرط الجدية فى تنفيذ وإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة جاذبة للاستثمار من خلال منطقتى مطوبس وبلطيم الصناعية، وتوافر كل المرافق الحيوية بها.