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"التضامن بكفر الشيخ": 2000 متقدم لقرعة حج الجمعيات للفوز بـ300 تأشيرة

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"التضامن بكفر الشيخ": 2000 متقدم لقرعة حج الجمعيات للفوز بـ300 تأشيرة "التضامن بكفر الشيخ": 2000 متقدم لقرعة حج الجمعيات للفوز بـ300 تأشيرة
أكد على عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، أن إجمالى عدد المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة هذا العام بلغ 2000 متقدم حتى موعد إغلاق باب التقدم أمس الجمعة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن أن عدد التأشيرات الممنوحة للمحافظة هذا العام 300 تأشيرة، على مستويين هما 210 حجاج للمستوى الثانى، و90 حاجا مستوى ثالث.

وأشار عبد الرحمن، فى تصريحات صحفية، إلى أن القرعة العلنية ستجرى فى وزارة التضامن الاجتماعى فى شهر أبريل القادم، على أن يبدأ سفر الأفواج فى شهر سبتمبر 2015م، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن حتى الآن تكاليف السفر والنفقات الخاصة بمشاعرالحج والإقامة.

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مصر 365