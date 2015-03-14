افتتاح مركز لطيفة بنت حمدان للأنشطة الطلابية

افتتحت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد والشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم، مركز الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم للأنشطة الطلابية، بجامعة زايد فرع دبي، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الدرمكي مساعدة نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة وفتحية الخميري مديرة إدارة شؤون الطلبة بفرع الجامعة في دبي وأعضاء مجلس الطالبات.

وجالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي والشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم في أرجاء المركز الجديد البالغة مساحته 1060 متراً مربعاً، والذي أقيم بهدف تشجيع الطالبات على اكتساب المهارات والتعلم الذاتي وغرس قيمة الوقت لديهن وحسن إدارته واستثماره.

ويضم المركز الذي أنشئ بتكلفة قدرها 4 ملايين درهم مكتبة مساحتها 242 متراً مربعاً، ومزودة بتسهيلات غذائية خفيفة إلى جانب قاعة للمحاضرات وعرض الأفلام وقاعة للاجتماعات والمؤتمرات المصغرة تبلغ مساحتها 123 متراً مربعاً، إلى جانب قاعة للأنشطة والعروض التشكيلية وصالة للأنشطة والألعاب الرياضية تبلغ مساحتها 171 متراً مربعاً، وقاعة «المجلس» التي استلهِم تصميمها من التراث الإماراتي، وقاعة للصلاة وقاعة للموسيقى، وأخرى لخزانات الملابس واللوازم الشخصية.

ويعكس التصميم الداخلي للمركز والألوان التي تم اختيارها بعناية شديدة تمازج الحداثة والتراث معاً بما يمنح المكان حيوية تتناسب مع اهتمامات الطالبات وتوفر لهن أجواء مريحة وملائمة وتشجعهن على الإبداع والابتكار.

روعة التكامل

وتم إنشاء المركز بموجب اتفاقية بين جامعة زايد وهيئة آل مكتوم الخيرية، تم توقيعها في مايو الماضي، وعبرت معالي الشيخة لبنى القاسمي عن إعجابها بالمركز، وقالت معاليها: «لم أرَ مثل هذا المشروع في روعة التكامل بين حسن التصميم وحسن التجهيز بما يخدم تحقيق أهدافه التي تدعم جهود الجامعة في إعداد كوادر مؤهلة من الخريجين القادرين على المساهمة في بناء الوطن وخدمة المجتمع»..

مؤكدة أهمية إنشاء مثل هذه المراكز الطلابية التي تهدف إلى خلق التفاعل المثمر بين الطلبة وتساعدهم في بناء الشخصية المتزنة القادرة على العطاء والإبداع والمؤهلة لتحمل مسؤوليات دعم مسيرة التنمية وتطوير الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله..

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأعربت الشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم عن سعادتها بأن ترى أمنيتها يوم كانت طالبة في جامعة زايد تتحقق اليوم بهذه الصورة، وقالت « كم كنت أتمنى أيام الدراسة بهذه الجامعة أن أجد مساحة خاصة أستثمر فيها وقت فراغي مع زميلاتي بعد المحاضرات وكَم أنا اليوم سعيدة وأنا أرى بصمة تركتها في جامعتي».

وأشاد الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية المستمر للعمل الخيري وسعيه لتلبية احتياجات الطلبة مما ينعكس إيجاباً على إثراء مسيرتهم الأكاديمية وتنمية هواياتهم وقدراتهم الاجتماعية والتربوية.

دعم

قالت الشيخة لطيفة بنت حمدان آل مكتوم :«هذه المبادرة الكريمة ستضفي المزيد على إنجازات الجامعة، وستساهم في دعم قيمها التي تشجع وتدعم الابتكار، وتلتزم بإنشاء بيئة فريدة للتعلم يتعاون فيها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون، وذكرت أن خطة المركز الطلابي تشمل إقامة ورش عمل متعددة، ودورات تدريبية، وتشجيع الطالبات على الخدمة المجتمعية، إضافة إلى العديد من الأنشطة العلمية والفنية والأدبية والرياضية.