محمد بن راشد يصل شرم الشيخ والسيسي في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بسلامة الله والوفد المرافق إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي بدأ أمس في شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر.

وكان في استقبال سموه على أرض المطار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية وعدد من الوزراء وكبار رجالات الدولة.

تحية

وقد استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عقب العناق الأخوي مع الرئيس السيسي الذي رحب بسموه والوفد المرافق في بلدهم الثاني ثلة من حرس الشرف الذي أدى التحية لضيف مصر ثم صافح سموه كبار مستقبليه فيما صافح الرئيس المصري أعضاء الوفد الرسمي لدولة الإمارات.

مسؤولون

ويرافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفد يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية..

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.