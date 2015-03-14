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الرئيس اليمني يعين مديرا جديدا لمكتبه وسكرتيرا لشئون الأمن الخاص

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الرئيس اليمني يعين مديرا جديدا لمكتبه وسكرتيرا لشئون الأمن الخاص الرئيس اليمني يعين مديرا جديدا لمكتبه وسكرتيرا لشئون الأمن الخاص

الرئيس اليمنى

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم، قرارين جمهوريين بتعيين مدير جديد لمكتبه، وسكرتير لشئون الأمن الخاص في منصب جديد لأول مرة.

وقضى القرار الأول بتعيين محمد هادي سكرتيرا خاصا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن الخاص، بينما قضى القرار الثاني بتعيين محمد علي عبدالله مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.

وسكرتير رئيس الجمهورية لشئون الأمن الخاص، هو منصب جديد لأول مرة بحسب مراسل الأناضول.

وجاء تعيين عبدالله مديرا لمكتب هادي، خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي غادر البلاد أواخر ينايرالماضي، بعد أيام من إطلاق سراحه من قبل مسلحي جماعة الحوثي الذين اختطفوه في 17 ينايرالماضي، وأفرجوا عنه بواسطة قبلية بعد 10 أيام من اختطافه.

وكان الرئيس اليمني وصل إلى عدن يوم 21 من شهر فبراير الماضي، بعد تمكنه من مغادرة منزله في صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير الماضي.

وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر الماضي (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”.

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