مايا دياب: لا أعرف أحداً اسمه فضل شاكر

كشفت المغنية اللبنانية مايا دياب خلال حلولها أمس على الفنانة فيفي عبده في الحلقة الأولى من برنامجها "5 امواه" عن تلقيها رسالة من التنظيم الإرهابي داعش يدعوها للانضمام لجهاد النكاح، ووصفت مايا الفكر المتطرف بأنه أحد أسباب انتشار الجماعات الإرهابية في العالم العربي، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية تتسابق فيما بينها على استحداث وسائل القتل في ضحاياها.

أوضحت أننا نعيش في مجتمع مخيف، ولأن فيفي عبده أرادت الحديث عن الموضوع في إطار من الضحك جاء رد مايا أن الموضوع لا يثير الضحك على الإطلاق.

وتطرقت مايا للحديث عن رأيها في عودة المطرب فضل شاكر قائلة إنها لا تعرف مطرباً بهذا الاسم وأوضحت بشكل غير مباشر انه ينتمي إلى التنظيم الإرهابي.

شاهدوا مايا دياب في ضيافة فيفي عبده