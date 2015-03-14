ميريام عطا الله ترتدي فستان الزفاف

في أحد شوارع الجميزة ببيروت أنهت المغنية السورية ميريام عطا الله تصوير أغنيتها "الشب الشببكلي" من كلمات حسين إسماعيل وألحان وسام الأمير وتوزيع رالف سليمان، والتي أطلقتها من حوالي الشهر، وبعد الرواج الذي حققته الأغنية.

تم التصوير بإدارة المخرجة "رندلى قديح" التي حرصت على تقديم ميريام بصورة وروح جديدة تبرز فيها المغنية والممثلة معاً ويقدّم الكليب قصة مرحة كيف وضعت ميريام النقط على الحروف وفازت بالشب الشببكلي وارتدت ميريام خلال تصوير الكليب فستان الزفاف.

وبانتظار انتهاء عمليات المونتاج، لينطلق الكليب على القنوات العربية.