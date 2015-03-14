بيرين سات ترد بقسوة على شائعة حملها بالتلقيح الصناعي

نفت الممثلة التركية بيرين سات عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ما تداولته الصحافة التركية حول محاولتها الحمل بالتلقيح الصناعي، ووصفت الأخبار المتداولة عنها بالمشينة لافتقارها الصحة والمصداقية قائلة: "تنشر أخبار تحت عنوان: قنبلة ومفاجأة ومثيرة وهي عبارة عن أخبار كاذبة وشائعات غير صحيحة، وهي أخبار مشينة وقبيحة لأنها كشفت أن الجميع وحتى الأشخاص المقربين منا ينتظرون ويصدقون مثل هذه الشائعات حتى قبل أن يتأكدوا أو يسألوننا عنها، وأنا لست من المشاهير القلقين من هذه الأخبار لدرجة المسارعة إلى تصحيح أو نفي أي خبر ينشر عني، ولم يكن يهمني هذا الأمر إطلاقاً في السابق لكن أزعجني تداول عبارات على لساني وهي لم تخرج من فمي أبداً بالأصل".

وتابعت "لو يتم توقف هجوم الصقور عليّ قليلاً ، فما ينشر عن أخبار عن مرض وعلاج وحمل وهم يعرفون أنهم مخطئون ويسرّبون أخباراً ومعلومات خاطئة وكاذبة ومتواطئة قد تكون إعلاناً لمستشفى ما أو تسريب لتحاليل مريض ما يعد جريمة" .

وأكملت قائلة "هذا الخبر كالأخبار الأخرى لا تهمني ولو كانت سيدة أخرى بهذه المرحلة لتألمت جداً ، فالألم النفسي هو أشد أنواع الآلام جراء اختراق الخصوصية العائلية، ونشر الشائعات غير الصحيحة يؤلم نفسياً، ونوع من أنواع العنف النفسي تجاه نساء مفترض أن نخفف الألم النفسي عليهن، فالمرأة الحامل تكون في حال أضعف، وأي خبر مؤلم يحدث ضرراً جسدياً عليها كالألغام. والحمل ليس خبراً يمكن إخفاؤه طويلاً في جسد نحيل مثل جسدي، عندما أحمل حقاً ستعلمون. لكم احترامي وتحياتي".

وشددت على أن مثل هذه الأخبار من المفترض بها أن تتداول ضمن إطار العائلة ولا يصح إختراق خصوصية العائلة بهدف إحداث إثارة مزيفة.

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