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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 14/3 /2015

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حظك اليوم برج القوس يوم السبت 14/3 /2015 حظك اليوم برج القوس يوم السبت 14/3 /2015
مواليد برج القوس من الشخصيات المهمة التى تحب الحياة وتريد الاستقلال والعيش بشكل مرفع، كما أنهم يتميزون بالعديد من الأفكار المختلفة والقدرة على التميز التى تجعلهم محل إعجاب من الآخرين، وهم قادرون على التضحية والعطاء دون توقف.

توقعات ماغى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى


>شريك حياتك يجعلك تشعر بأنك فى المرتبة الثانية أو الثالثة فى حياته عليك التفكير فى الأمر مرة أخرى ومعرفة إذا كنت ستتحمل ذلك فى الفترات القادمة، وعليك الآن التفكير بعقلك وليس بقلبك.

على مستوى العلاقات العامة


>أصدقاؤك يريدون التقرب مرة أخرى لإصلاح بعض الأمور التى سببتها ضغوط الحياة بينكم وعليك أن تدرك بأن صديقا واحدا مخلصا أفضل من ألف لا يمكن الوثوق بهم، كما أن عائلتك تحبك كثيرا وتعتبرك المدلل.

على مستوى العمل والمال


>استخدم طاقتك لتحويل الأشياء من أفكار نظرية إلى واقع ملموس فإنك تعمل بجد، رغم ذلك تشعر كما لو أنك لا تجنى شيئا لا تفقد ثقتك بنفسك، فإن المشاريع الطويلة الأجل تحتاج إلى وقت أطول لتجنى ثمارها. امنح نفسك مكافأة صغيرة بينما تنتظر المكافأة الأكبر.

على مستوى الصحة


>يمكنك أن تقوم ببعض الأنشطة لتحسن حالتك النفسية ولا تستسلم للاكتئاب والتقوقع أمام هاتفك عليك الخروج للعالم وممارسة الرياضة والحفاظ على طاقتك للعمل والأشياء الهامة.

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مصر 365

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