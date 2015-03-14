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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 14/3 /2015

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حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 14/3 /2015 حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 14/3 /2015
مواليد لديهم العديد من الصفات الهامة مثل الذكاء والاجتهاد والموهبة والقدرة على التأثير فى الآخرين لديهم شخصية ساحرة مجتهدين فى العمل إلى أقصى حد تحصل على انتباه الجميع وتقديرهم واحترامهم، ولكن مواليد برج العقرب سريعو الغضب وليدهم مقدار كبير من العند، ومن الصعب أن يضعوا الثقة فى أحد وأغلبهم قادرون على الانتقام.

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>أنت الآن خرجت من علاقة عاطفية ترى أن وقتها من حياتك انتهى وأنت الآن أقوى من أى وقت مضى ولا تريد أن تعود لفترة الحزن وكل ما تأمل فيه هو النجاح فى العمل ولا تفكر فى العلاقات هذه الفترة، عليك الحظر من تأثير ذلك على مستقبلك العاطفى خذ وقتك حتى تجد من يستحق حبك.

على مستوى العلاقات العامة


>لديك قدرة غير محدودة من العطاء وهو ما يجعلك تكسب مزيدا من الأصدقاء كما أن زملاء العمل يريدون التقرب منك بعد اكتشاف شخصيتك المرحة والمبدعة ولديك العديد من الأصدقاء المقربين القدامى يحتاجون إليك لذلك ضع لهم بعض الوقت.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل جيد ومبدع ورؤساؤك يحبونك ويريدون أن تطمع فى تحقيق المزيد، وأنت تستطيع فعل ذلك بكل سهولة فقط عليك التركيز على نفسك وتطوير مهاراتك فى العمل وفى الحياة الاجتماعية.

على مستوى الصحة


>العمل بدون راحة والعلاقة العاطفية الفاشلة جعلتك تهمل صحتك وظهرك ولكنك الآن تسعى فى تغير الأمر هذا أمر جيد عليك الاستمرار فيه.

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مصر 365

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