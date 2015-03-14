حظك اليوم برج العذراء يوم السبت 14/3 /2015

مواليد برج العذراء هم من الشخصيات الهادئة التى تحب أن تعيش فى عالم مثالى للغاية لديهم شخصية قوية وقادرون على تحقيق أحلامهم التى يرى البعض أنها مستحيلة، كما أن لديهم قدرا من الإبداع والإخلاص والثقة بالنفس، من عيوبهم أنهم شخصيات سريعة الغضب ولا يحبون أن يقودهم أحد.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت مررت فى الفترة الأخيرة ببعض المشكلات العاطفية التى تركتك أقوى ولكنها تركت فيك جروح عميقة تجعلك لا تريد التقرب من أى شخص آخر أو تضع الثقة فى شريك جديد وهذا يجب أن يتغير من أجل أن تتخلص من أى جروح سابقة وتكون قابل للحب من جديد فهناك من يحبك كثيرا.
>دائرة أصدقائك زادت الفترة الماضية وأصبح هناك الكثيرون يهتمون لأمرك ويحبونك بدون أى مصلحة من وراء ذلك، فإذا قررت أن تتحدث عليك الثقة فيهم لأنهم يريدون أن تكون بخير وعلاقاتك المتعددة تعطيك قوة خفية وثقة كبير.
>أنت الآن فى مكانة جيدة فى عملك والجميع بجانبك لدعمك فقط عليك الابتكار ووضع لمسك المميزة فى عملك وستبهر رؤساءك المؤمنين بإمكانياتك والأمور المالية ستأتى مع الوقت، فأنت شخص ذكى تستطيع أن تصنع المال.
>أنت شخص لديك هوس خاص بالاهتمام بصحتك ورشاقتك لا تقبل أن تتنازل عن ذلك فأنت ترى أن النظافة والصحة والرياضة جزء من شخصيتك استمر فى ذلك فأنت قدوة.
توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى
>أنت مررت فى الفترة الأخيرة ببعض المشكلات العاطفية التى تركتك أقوى ولكنها تركت فيك جروح عميقة تجعلك لا تريد التقرب من أى شخص آخر أو تضع الثقة فى شريك جديد وهذا يجب أن يتغير من أجل أن تتخلص من أى جروح سابقة وتكون قابل للحب من جديد فهناك من يحبك كثيرا.
على مستوى العلاقات العامة
>دائرة أصدقائك زادت الفترة الماضية وأصبح هناك الكثيرون يهتمون لأمرك ويحبونك بدون أى مصلحة من وراء ذلك، فإذا قررت أن تتحدث عليك الثقة فيهم لأنهم يريدون أن تكون بخير وعلاقاتك المتعددة تعطيك قوة خفية وثقة كبير.
على مستوى العمل والمال
>أنت الآن فى مكانة جيدة فى عملك والجميع بجانبك لدعمك فقط عليك الابتكار ووضع لمسك المميزة فى عملك وستبهر رؤساءك المؤمنين بإمكانياتك والأمور المالية ستأتى مع الوقت، فأنت شخص ذكى تستطيع أن تصنع المال.
على مستوى الصحة
>أنت شخص لديك هوس خاص بالاهتمام بصحتك ورشاقتك لا تقبل أن تتنازل عن ذلك فأنت ترى أن النظافة والصحة والرياضة جزء من شخصيتك استمر فى ذلك فأنت قدوة.