حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 14/3 /2015

مواليد برج السرطان هم شخصيات متفتحة للغاية يحبون المعرفة والتعمق فى خبايا الأمور وهذا يجعلهم شخصيات عميقة وغامضة ويجذب الآخرين له، فهم دائما محل اهتمام وحديث من يوجد بجانبهم ويحصل على حبهم بسبب إخلاصه وشخصيته الجذابة، وعلى الرغم من ذلك هو محب للسيطرة والتملك ولا يقبل أن يتدخل أحد فى حياته دون إذن.إعلان - Ads إعلان - Ads
>علاقتك العاطفية الآن أفضل فأنت مؤخرا تأكدت من أن شريك حياتك يحبك كثيرا أكثر مما كنت تتوقع والمواقف أثبتت لك مدى إخلاصه وتمسكه بك، لذلك عليك أن تكون مخلصا له فى المقابل وتجعله يشعر أنه الوحيد فى حياتك فأنت غير معتاد على الإفصاح عن ما بداخلك ولكن عليك الآن فعل ذلك.
>أنت من الشخصيات التى تحب أن تدعم عائلتها بشكل كبير وتضحى من أجلهم بشكل كبير للغاية وهم بالنسبة لك فى المكانة الأولى، كما أن أصدقاءك المقربين يعتبرونك الأفضل هذه الفترة، قم بقضاء بعض الوقت مع أصدقائك لتستعيد حيويتك ومرحك.
>عملك يسير بشكل جيد وهناك العديد من الأمور والمفاجآت الجديدة فى انتظارك إذا اجتهدت أكثر فى العمل، وهناك أيضا العديد من المشروعات التى تحتاج فى أن تتكاتف مع أصدقائك فى العمل من أجل إنجازها والسيطرة عليها فى أقرب وقت ممكن.
>حاول أن تراقب نفسك وصحتك جيدا والبعض عن الضغط العصبى والغضب السريع حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل وتكملة سلسلة نجاحاتك، فقط حاول أن تعيد الاهتمام بصحة جسدك العامة.
توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى
>علاقتك العاطفية الآن أفضل فأنت مؤخرا تأكدت من أن شريك حياتك يحبك كثيرا أكثر مما كنت تتوقع والمواقف أثبتت لك مدى إخلاصه وتمسكه بك، لذلك عليك أن تكون مخلصا له فى المقابل وتجعله يشعر أنه الوحيد فى حياتك فأنت غير معتاد على الإفصاح عن ما بداخلك ولكن عليك الآن فعل ذلك.
على مستوى العلاقات العامة
>أنت من الشخصيات التى تحب أن تدعم عائلتها بشكل كبير وتضحى من أجلهم بشكل كبير للغاية وهم بالنسبة لك فى المكانة الأولى، كما أن أصدقاءك المقربين يعتبرونك الأفضل هذه الفترة، قم بقضاء بعض الوقت مع أصدقائك لتستعيد حيويتك ومرحك.
على مستوى العمل والمال
>عملك يسير بشكل جيد وهناك العديد من الأمور والمفاجآت الجديدة فى انتظارك إذا اجتهدت أكثر فى العمل، وهناك أيضا العديد من المشروعات التى تحتاج فى أن تتكاتف مع أصدقائك فى العمل من أجل إنجازها والسيطرة عليها فى أقرب وقت ممكن.
على مستوى الصحة
>حاول أن تراقب نفسك وصحتك جيدا والبعض عن الضغط العصبى والغضب السريع حتى تتمكن من الاستمرار فى العمل وتكملة سلسلة نجاحاتك، فقط حاول أن تعيد الاهتمام بصحة جسدك العامة.