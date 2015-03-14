أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 14/3 /2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 14/3 /2015 حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 14/3 /2015
من أهم مميزات مواليد الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل، كما أن علاقاتهم مع الآخرين قوية ولديهم قدرة على مفاجأة شريك حياتهم بقدر كبير من الحب والرومانسية، يواجهون فى حياتهم العديد من المشكلات والقضايا التى تزيد من قوتهم وتقوى نظرتهم للحياة وهم محبوبون من الآخرين.

توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى


>شريك حياتك يتحملك كثيرا ولا يريد الابتعاد عنك مثل ما تفكر دائما فقط، هو يحتاج إلى بعض الوقت للتعرف عليك أكثر وعرفة المزيد عن طباعك وأنت لا تسمح بذلك لخوفك من التقرب، لذلك عليك البعد عن الخوف وفتح قلبك وستجد الأمور معه أفضل.

على مستوى العلاقات العامة


>علاقاتك العامة على أفضل ما يرام فأنت تتمتع بعلاقات جيدة مع زملائك وأصدقائك وأقاربك، لأن شخصيتك الجذابة تجعل الآخرين يريدون التقرب منك لذلك حاول أن لا تخيب ظنهم وكن مستعدا للمساعدة وتقديم النصائح، وعليك فقط أن تجعل بعض الوقت للأصدقاء القدامى.

على مستوى العمل والمال


>حياتك العملية تسير بشكل جيد وأنت الآن على الطريق السليم وتحقق إنجازات محسوبة وتبتكر فى عملك بطريقة تعجب رؤساءك، وقريبا سيكون لديك عملك الخاص الذى تحلم به دائما، استمر على ذلك وفاجئ زملاءك ومديرك بفكرة مختلفة وانتظر لتحصد النجاح.

على مستوى الصحة


>الضغط فى العمل والإرهاق وكثرة التفكير فى حياتك العاطفية يجعلك متعبا للغاية ويبدوا ذلك على وجهك لذلك عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر وعليك تناول مزيد من الطعام الصحى المفيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى