حظك اليوم برج الدلو يوم السبت 14/3 /2015

من أهم مميزات مواليد برج الدلو الوفاء والمثابرة والصبر والاجتهاد فى العمل، كما أن علاقاتهم مع الآخرين قوية ولديهم قدرة على مفاجأة شريك حياتهم بقدر كبير من الحب والرومانسية، يواجهون فى حياتهم العديد من المشكلات والقضايا التى تزيد من قوتهم وتقوى نظرتهم للحياة وهم محبوبون من الآخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>شريك حياتك يتحملك كثيرا ولا يريد الابتعاد عنك مثل ما تفكر دائما فقط، هو يحتاج إلى بعض الوقت للتعرف عليك أكثر وعرفة المزيد عن طباعك وأنت لا تسمح بذلك لخوفك من التقرب، لذلك عليك البعد عن الخوف وفتح قلبك وستجد الأمور معه أفضل.
>علاقاتك العامة على أفضل ما يرام فأنت تتمتع بعلاقات جيدة مع زملائك وأصدقائك وأقاربك، لأن شخصيتك الجذابة تجعل الآخرين يريدون التقرب منك لذلك حاول أن لا تخيب ظنهم وكن مستعدا للمساعدة وتقديم النصائح، وعليك فقط أن تجعل بعض الوقت للأصدقاء القدامى.
>حياتك العملية تسير بشكل جيد وأنت الآن على الطريق السليم وتحقق إنجازات محسوبة وتبتكر فى عملك بطريقة تعجب رؤساءك، وقريبا سيكون لديك عملك الخاص الذى تحلم به دائما، استمر على ذلك وفاجئ زملاءك ومديرك بفكرة مختلفة وانتظر لتحصد النجاح.
>الضغط فى العمل والإرهاق وكثرة التفكير فى حياتك العاطفية يجعلك متعبا للغاية ويبدوا ذلك على وجهك لذلك عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر وعليك تناول مزيد من الطعام الصحى المفيد.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>شريك حياتك يتحملك كثيرا ولا يريد الابتعاد عنك مثل ما تفكر دائما فقط، هو يحتاج إلى بعض الوقت للتعرف عليك أكثر وعرفة المزيد عن طباعك وأنت لا تسمح بذلك لخوفك من التقرب، لذلك عليك البعد عن الخوف وفتح قلبك وستجد الأمور معه أفضل.
على مستوى العلاقات العامة
>علاقاتك العامة على أفضل ما يرام فأنت تتمتع بعلاقات جيدة مع زملائك وأصدقائك وأقاربك، لأن شخصيتك الجذابة تجعل الآخرين يريدون التقرب منك لذلك حاول أن لا تخيب ظنهم وكن مستعدا للمساعدة وتقديم النصائح، وعليك فقط أن تجعل بعض الوقت للأصدقاء القدامى.
على مستوى العمل والمال
>حياتك العملية تسير بشكل جيد وأنت الآن على الطريق السليم وتحقق إنجازات محسوبة وتبتكر فى عملك بطريقة تعجب رؤساءك، وقريبا سيكون لديك عملك الخاص الذى تحلم به دائما، استمر على ذلك وفاجئ زملاءك ومديرك بفكرة مختلفة وانتظر لتحصد النجاح.
على مستوى الصحة
>الضغط فى العمل والإرهاق وكثرة التفكير فى حياتك العاطفية يجعلك متعبا للغاية ويبدوا ذلك على وجهك لذلك عليك الاهتمام بصحتك بشكل أكبر وعليك تناول مزيد من الطعام الصحى المفيد.