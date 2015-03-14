حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 14/3 /2015

مواليد برج الحوت من الشخصيات الحساسة والمحبة للحياة لديهم العديد من الصفات والطباع الهامة التى تؤهلهم أن يكونوا شخصيات ناجحة، ولكن فقط عليهم التعامل معها بطريقة مختلفة، كما أن لديهم طبيعة حساسة وقادرون على البكاء طوال الوقت وطموحاتهم فى الحياة كبيرة ويريدون تحقيقها فى أقرب وقت.

توقعات ماغى فرح لبرج الحوت على المستوى العاطفى

>عليك إعادة التفكير فى علاقتك مع شريك حياتك وإعطاؤه فرصة للتفكير بعيدا عنك وعلى الرغم من أنك تحبه وتخلص له، إلا أنه لا يستوعب ذلك وعليك إعادة تقييم العلاقة وإذا كان لا يكن لك نفس المشاعر لا تتردد فى الابتعاد فأنت تستحق بعض الاهتمام.

على مستوى العلاقات العامة

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

>عليك أن تبقى بعيدا عن التراجيديا التى تسيطر على عقلك ولا تشعر أن الجميع ينفر منك لأن العكس هو الصحيح فهناك العديد من الأشخاص من عائلتك وأصدقائك يريدون مساعدتك والاستماع إليك والوقوف بجانبك وقت الضيق.>أنت الآن فى فترة حساسة من حياتك وتبدأ من الأول وتحاول أن تجد عمل يناسب ظروفك الحالية لذلك عليك الصبر وعدم الغضب وسيكون كل شىء على ما يرام فى أقرب، وقت فأنت لك شخصية مميزة وقوية.>تحب دائما أن يكون لك جسد صحى نشيط ولا تنجرف مع الأشياء التى تضرك، لذلك لا تجعل أحدا يغير من هذا وابق على هذا الحال، كما عليك الاهتمام بن حولك ومساعدتهم فى البقاء أصحاء.