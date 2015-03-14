حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 14/3 /2015

برج الحمل يأتى الأول بين الأبراج وهذا يؤثر على الشخصية وطريقة التصرف والإقدام على الحياة والإقبال على المغامرات والسفر، كما أنهم لديهم طريقة تفكير متفتحة مختلفة عن الآخرين، وهذا يجعلهم محل إعجاب من الآخرين ويتميزون بسرعة البديهة والقدرة على المنافسة ويتحمل المسئولية فى الحياة العملية والاجتماعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>إمكانك أن تشعر بالحب، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحب، فإنك ستكون ملفتا للأنظار وستجد العديد من الأشخاص يقعون فى حبك كما أن الشعور بالمشكلات مع شريك حياتك والغضب منه يجعلك تفكر فى الانفصال.
>شخصيتك الاجتماعية تساعدك فى الحصول على العديد من العلاقات الجديدة التى ستكون مفيدة الفترة القادمة خاصة بعد بعدك عن أصدقائك القدامى بفعل العمل، لذلك حاول الحفاظ على العلاقات الجديدة وتنمينها وإذا اتيحت لك الفرصة لتستعيد بعض العلاقات القديمة مع أصدقاء الدراسة قم بذلك على الفور.
>عملك هو مركز حياتك تحب أن تقدم له العديد من الوقت والجهد وهذا يأتى بثماره لك فى أقرب وقت، ويجعلك المفضل لدى رؤسائك ويسبب غيرة زملائك ولكنها غيرة غير مضرة ولا تحمل أى كراهية، فأنت شخص محبوب، أنت فقط تحتاج إلى العمل داخل جماعة وفريق والعمل بشكل فردى لا يفيدك.
>أنت الآن تتمتع برغبة فى الاهتمام بشكلك الخارجى وتسعى للحصول على جسد مثالى وليديك حيوية كبيرة، لذلك استغل ذلك فى ممارسة الرياضة والاهتمام بلياقتك البدنية وهذه الفترة جيدة جدا لعمل رجيم واتباع نظام غذائى صحى يجعلك تحصل على مظهر جذاب.
توقعات ماغى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>إمكانك أن تشعر بالحب، فطاقتك الرومانسية المغناطيسية تجذب المعجبين. إذا كان لديك اهتمام بالحب، فإنك ستكون ملفتا للأنظار وستجد العديد من الأشخاص يقعون فى حبك كما أن الشعور بالمشكلات مع شريك حياتك والغضب منه يجعلك تفكر فى الانفصال.
على مستوى العلاقات العامة
>شخصيتك الاجتماعية تساعدك فى الحصول على العديد من العلاقات الجديدة التى ستكون مفيدة الفترة القادمة خاصة بعد بعدك عن أصدقائك القدامى بفعل العمل، لذلك حاول الحفاظ على العلاقات الجديدة وتنمينها وإذا اتيحت لك الفرصة لتستعيد بعض العلاقات القديمة مع أصدقاء الدراسة قم بذلك على الفور.
على مستوى العمل والمال
>عملك هو مركز حياتك تحب أن تقدم له العديد من الوقت والجهد وهذا يأتى بثماره لك فى أقرب وقت، ويجعلك المفضل لدى رؤسائك ويسبب غيرة زملائك ولكنها غيرة غير مضرة ولا تحمل أى كراهية، فأنت شخص محبوب، أنت فقط تحتاج إلى العمل داخل جماعة وفريق والعمل بشكل فردى لا يفيدك.
على مستوى الصحة
>أنت الآن تتمتع برغبة فى الاهتمام بشكلك الخارجى وتسعى للحصول على جسد مثالى وليديك حيوية كبيرة، لذلك استغل ذلك فى ممارسة الرياضة والاهتمام بلياقتك البدنية وهذه الفترة جيدة جدا لعمل رجيم واتباع نظام غذائى صحى يجعلك تحصل على مظهر جذاب.