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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 14/3 /2015

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 14/3 /2015 حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 14/3 /2015
مواليد هوائيون لا يريدون الاستقرار فى شىء معين، وهو أمر يسبب حيرة لم يوجد حولهم ولكن على الرغم من ذلك لديهم شخصية مثيرة للاهتمام وقلب حنون ويحبون مساعدة الغير، كما أنهم مرتبطون كثيرا بعائلتهم ويضحون من أجلهم، كما أنهم يريدون أن يصبحون رؤساء ومتحكمين ومسيطرين.

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى


>أنت شخص حنون وتريد أن يكون هناك من يهتم بك ويعطيك بعض الاشياء التى تفتقدها ولكن عليك الحذر ولا تعلق نفسك بشخص لا يهتم لأمرك، لأن آخر ما تريد أن يحدث لك هى علاقة من طرف واحد لأنها ستدمرك، لذلك عليك أن تحصل على اعتراف بأن الطرف الآخر يحبك.

على مستوى العلاقات العامة


>هناك العديد من الأشياء التى يجب تقوى بها تجاه أصدقائك المقربين، فهم يحتاجون إليك وإلى نصيحتك عليك أن تتقرب منهم ومحاولة تقديم المساعدة حتى ولو بمجرد الاستماع لشكواهم وهذا سيفيدك وسيفيدهم لأنك تحتاج الآن للتحدث مع صديق مقرب.

على مستوى العمل والمال


>العمل يريد أن يأخذ منك وقتا أطول من الذى تخصصه له، عليك بذلك لأن هذه الفترة هى فترة نشاطك الذهبية والتى قد لا تتكرر كثيرا، ستجد الكثير من الأمور السارة فى العمل والتى ستجعل حياتك الاجتماعية أفضل وحالتك المادية ستتحسن نتيجة لتفوقك فى العمل.

على مستوى الصحة


>أنت من الشخصيات التى تحب أن يكون لديك ذوق خاص مميز هذا أمر جيد ولكن عليك أن تعتنى أكثر بجسدك وشكلك الخارجى وعليك أن تذهب أكثر للموضة والتألق من أجل أن تتغير نفسيتك.

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مصر 365

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