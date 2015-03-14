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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 14/3 /2015

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حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 14/3 /2015 حظك اليوم برج الجدى يوم السبت 14/3 /2015
أنت شخصية تمتلك العديد من الصفات الميزة التى تجعلك فى مكانة عند العديد من الأشخاص، أنت شخص تحب المساعدة وفعل الأمور الجيدة، تنتقد نفسك باستمرار وهذا يجعلك قاسيا مع نفسك، وهو الأمر الذى يجنبك أن تقع فى أخطاء عديدة تحب أن يكون لك اسم كبير فى عملك ولا تطمح للثراء الفاحش، بل تحب أن يكون لديك مقدار كاف من المال.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>الأمور الآن أصبحت واضحة الأشخاص الذى اعتدت أن يحبونك وأنت اهملتهم الآن هم على مسافة بعيدة منك وهذا يعطيك الفرصة فى التفكير فى الشخص الذى تحبه الآن لا يجب أن تندم على أشخاص أنت تركتهم بكامل رغبتك، وعليك فقط أن تهتم بشريكك الحالى الذى لم تعرفه جيدا بعد.

على مستوى العلاقات العامة


>تشعر هذه الفترة أنك وحيد وأنه لا يوجد من يقف بجانبك وتشعر أنك ثقيل على أصدقائك وأنهم ملوا من شكواك، حاول ألا تفكر بهذا الشأن وإعطاء بعض الأعذار لأصدقائك المقربين الذين تعلم جيدا أنهم لن يتركونك وحيد إلا لأسباب واضحة وقوية.

على مستوى العمل والمال


>أمورك المالية سيئة للغاية تقع فى العديد من الديون وهو أمر تكرهه ولا تريد أم يستر لذلك عليك التفكير بشكل مختلف والعمل أكثر لأن هذا سيسبب لك اكتئابا إذا استسلمت لليأس والهروب والصبر فى هذه الحالة أمر جيد.

على مستوى الصحة


>أنت من الشخصيات التى لا تهتم كثيرا بصحتها تعرض نفسك للخطر بشكل كبير وتحب أن تجرب العديد من الأشياء غير المفيدة لذلك عليك السيطرة على نفسك والبعد عن ما سيدمر صحتك.

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مصر 365

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