حظك اليوم برج الثور يوم السبت 14/3 /2015

مواليد برج الثور يتمتعون بالعديد من الصفات التى تجعلهم محل إعجاب من الآخرين يريدون دائما الظهور وسط الناس وإظهار شخصيتهم الفريدة وهذا يعتبره الآخرون جرأة كبيرة، ومواليد برج الثور أيضا لديهم مقدار كبير من العند والتردد ولكن له قلب أبيض وحساس للغاية وعلى الرغم من عندهم إلا أنهم محبوبون من الآخرين يحبون أن يكونوا مركز اهتمام الآخرين، ولا يقبلون بالمركز الثانى فى أى شىء خاصة الصعيد العملى. توقعات هالة عمر لبرج الثورة على المستوى العاطفى

>العلاقة التى تبنى على طرف واحد لا تستمر كثيرا لأن هناك شخصية أخرى فى العلاقة تريد أن يسمعها أحد وأن يكون لها دور إذا استمر حبك للسيطرة والرغبة فى أن تكون أنت مركز العلاقة، من المؤكد أنك ستواجه مشكلات عديدة فى هذه العلاقة مع شريك حياتك الذى لن يتحمل هذا كثيرا. على مستوى العلاقات العامة

>لديك شخصية وكاريزما تجعلك قادرا على جذب مزيد من الأصدقاء وتجعل عائلتك يفخرون بك، أنت محبوب من الجميع والكل يسعى إلى التقرب منك وإقبالك على المساعدة والتضحية يجعلك محل تقدير من أصدقائك وأقاربك ويطلبون دائما من المساعدة والنصيحة، لذلك لا تخذلهم وقدم ما لديك من مساعدة دون تكبر أو تعال. على مستوى العمل والمال

> العمل يسير بشكل جيد فقط شعورك بأن هناك من يغير منك ويحاول الإيقاع بك يجعلك تشعر بعد راحة لذلك عليك أن تعرف جيدا كيف تتصرف، ولا تدع الفرصة لأحد بأن يقلقك الحذر بمقدار بسيط سيجعل الأمور تسير على خير ما يرام. على مستوى الصحة

>أنت من الأشخاص التى تحب أنت تكون حسنة المظهر والصحة لذلك تهتم بصحتك ولياقتك البدنية لا تتراجع عن الاهتمام بنفسك وجسدك لأن هذا جزء من شخصيتك وجزء من جاذبيتك التى يسعى الجميع أن يحصل على بعض منها.

شبكةعيونالإخبارية

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