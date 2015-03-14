أخصائى نحافة وسمنة: الكركم بالقرفة يرفع معدل حرق الدهون ويقى من الأورام

القرفة تزيد معدل حرق الدهون وتنظم هرمونات الجسم

الكركم يقى من الأورام وينشط الكبد

أكد الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أن القرفة والكركم يعدان من أهم أنواع النباتات التى تساهم فى حماية الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، ويمثلان دورا أساسيا فى مساعدة الجسم على خسارة الوزن وزيادة معدل حرق الدهون >أوضح الدكتور يوسف فى بداية سرده لفوائد نبات القرفة أن ثلاثة أكواب من القرفة يوميا يمكنها أن تساعدك على خسارة الوزن الزائد لديك، مشيرا إلى أنها تلعب دورا مهما فى تنظيم هرمونات الجسم، وخاصة الهرمونات الأنثوية، وتعد مشروبا جيدا للنساء فى حالة تأخر نزول الدورة الشهرية لديهن، كونها تساعد على زيادة انقباضات الرحم، ولكن يحذر من تناولها فى مرحلة الحمل.>جرى العرف على التعامل مع نبات الكركم كونه نوعا من التوابل، وبالتالى لا تتجاوز أهميته إضافة مذاق جيد للطعام، فيما يؤكد خالد أن فوائد الكركم تتجاوز تلك المفاهيم بكثير، فالكركم يعد من أهم النباتات التى تقاوم الجذور الحرة، وتحمى الجسم من الإصابة بالأورام، كما يعد منشطا جيدا لعمل الكبد.>مشروب الكركم والقرفة لتنقية الجسم من السموم

يقدم خالد يوسف مشروبا مركبا من القرفة والكركم، وهو ما يعمل على تنقية الجسم من السموم، وزيادة معدل الحرق وتقوية مناعة الجسم،

>ويقاوم التهابات المفاصل ويزيد من كفاءة عمل المخ.

ويتكون المشروب من:

1 كوب من الماء - نصف ملعقة صغيرة من الكركم - ملعقة صغيرة من العسل - عصير نصف ليمونة - وقليل من القرفة

طريقة التحضير:

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>يسخن الماء ويضاف الكركم وعصير الليمون والقرفة والعسل، ويقلب جيدا ويغطى 10 دقائق ثم يشرب دافئا بعد الإفطار والغذاء لمدة شهر .

فوائد مذهلة لن تتخيلها لزيت الكركم السحرى.. يعالج ويمنع التهابات المفاصل.. يحارب السرطان ويقضى على سموم الجسم.. ويحسن حالة الجلد