استشارى: أمراض السكر والضغط تجعل الحمل خطرا على الصحة بعد سن الـ38

حدوث الحمل بعد سن الـ38 خطر على صحة المرأة:

عوامل تجعل الحمل خطرا قبل سن الـ18:

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من الشائع فى المجتمع أن حدوث الحمل فى سن معين، يمثل خطرا على صحة المرأة وبالأخص إذا تعدت الـ38 عاما، فيعتقد البعض أن حدوث الحمل فى هذا السن يهدد سلامتها وسلامة جنينها.>هذا ما يوضحه الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، مؤكدا أن حدوث الحمل لبعض السيدات يكون خطرا، فى حالة إذا تعدين سن الـ38 مع الإصابة ببعض الأمراض، كمرض السكر أو الضغط أو إذا كان يوجد زواج أقارب، أو وجود تاريخ عائلى للإصابة بالعيوب الخلقية، وهذه العوامل تجعل حدوث الحمل فوق سن الـ38 خطرا على صحة المرأة والجنين، فهذه العوامل تزيد من الخطورة وارتفاع نسبة إصابة الطفل بالعيوب الخلقية.>يشير د.جورج يواقيم أن فى حالة وجود تاريخ عائلى للمرأة وإصابتها بمرض السكر والأورام الليفية ترتفع نسبة المشاكل للمرأة والجنين، أما فى حالة حدوث الحمل عند سن أقل من 18 عاما، فيحدث خطورة على صحة المرأة ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وإصابة الطفل بالعيوب الخلقية، لأن الجهاز التناسلى لم تكتمل درجة نضوجه فى هذا السن مما يجعل الفتاة فى خطورة.