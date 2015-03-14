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بالصور.. حفل ساهر فى حب مصر على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

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شهد المسرح الرومانى حفلا ساهرا بمناسبة المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ لفرقة الموسيقى العربية "فرقة بالية أوبرا القاهرة"، تحت رعاية الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقامت خلاله فرقة بالية القاهرة بأداء أغانى وطنية منها بحبك يا أداء سماح عباس، وياللى عاش حبك أداء وليد حيدر، وتسلم أيدينك أداء محمد حسن.

كما شهد المسرح الرومانى احتشاد عدد كبير من السائحين وبعض المشاركين للاستمتاع بالأداء الغنائى.

فرقة الموسيقى العربية على المسرح الرومانى - 2015-03- اليوم السابع
>فرقة الموسيقى العربية على المسرح الرومانى

السائحون وحضور الحفل السهر هلى هامش المؤتمر الاقتصادى - 2015-03- اليوم السابع
> السائحون وحضور الحفل السهر هلى هامش المؤتمر الاقتصادى

الفنانة ترتدى علم مصر- 2015-03- اليوم السابع
>الفنانة ترتدى علم مصر

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مصر 365

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