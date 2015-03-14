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فالنسيا يهزم ديبورتيفو ويصعد للمركز الثالث مؤقتا

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فالنسيا يهزم ديبورتيفو ويصعد للمركز الثالث مؤقتا فالنسيا يهزم ديبورتيفو ويصعد للمركز الثالث مؤقتا

(إفي): حقق فالنسيا فوزا مهما على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا يوم الجمعة بهدفين دون رد في افتتاح الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وارتقى "الخفافيش" للمركز الثالث مؤقتا في جدول الدوري الإسباني بفضل ثنائية بدأها داني باريخو من ركلة جزاء (ق61) واختتمها باكو ألكاسير (ق72) من متابعة لتمريرة الجزائري سفيان فيجولي.

ورفع أبناء ميستايا رصيدهم إلى 57 نقطة، بفارق نقطتين مؤقتا عن أتليتكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع حاليا، بينما تفصلهم أربع نقاط عن ريال مدريد الوصيف، وخمس نقاط عن برشلونة المتصدر.

وانتقم فالنسيا من خسارته الثقيلة ذهابا على ملعب رياثور معقل ديبورتيفو بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

وتوقف رصيد الديبور عند 25 نقطة بالمركز الـ16 مؤقتا، ليصبح مهددا بدخول منطقة الخطر مع انتهاء الجولة.

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