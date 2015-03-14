رئيس البرلمان العربى: المجتمع الدولى له يد فى تعكير العلاقات بين العرب

أكد أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، على أهمية الأمن القومى العربى، وما يخص الشراكة السياسية والاقتصادية بين الدول العربية، ومستقبل القوة العسكرية المرتقبة لحماية مقدرات الشعوب العربية.

وقال الجروان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المجتمع الدولى له يد فى تعكير العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، متمنيا أن تزول المعضلة القائمة فى العلاقات المصرية القطرية.

وأوضح الجروان، أن البرلمان العربى يركز دائما على نقاط الالتقاء بين الدول العربية، والعمل على زيادة مساحة الاتفاق بين الأشقاء العرب، من أجل تحقيق المصلحة العامة للمنطقة العربية.

وشغل أحمد الجروان، منصب رئيس البرلمان العربى لفترتين رئاسيتين، وهو أحد الكيانات التابعة لجامعة الدول العربية.

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