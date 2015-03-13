ملك الأردن يلتقى عددا من القادة ورؤساء الوفود المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ

إلتقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الجمعة فى مدينة شرم الشيخ عددا من القادة ورؤساء الوفود المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى .. مصر المستقبل، حيث استهلها بجلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسى جرى خلالها بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف ميادين التعاون المشترك.

كما التقى العاهل الأردنى على هامش المؤتمر – وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) - مع رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام ، حيث بحثا العلاقات الأردنية اللبنانية وسبل دعمها فى مختلف المجالات.

وبحث الملك عبدالله الثانى مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى التطورات الراهنة فى الشرق الأوسط خصوصا مساعى تحقيق السلام .. كما جرى استعراض آخر المستجدات على الأوضاع فى سوريا والعراق وليبيا والتحديات التى تواجهها هذه الدول.

وفى لقائه مع ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى بحث الملك عبد الله علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، وعلاقات الأردن مع مختلف مؤسسات الاتحاد وسبل تعميقها والبناء عليها وزيادة التعاون فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبالإضافة إلى تناول آخر المستجدات على القضايا الإقليمية والدولية، تناولت المباحثات الجهود المبذولة لمكافحة خطر التطرف والتصدى للتنظيمات الإرهابية، وتطورات الأوضاع على الساحة السورية ومجمل الوضع فى ليبيا وجهود تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وحضر اللقاءات رئيس الديوان الملكى الأردنى فايز الطراونة ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة، ومستشار الملك لشئون الأمن القومى مدير المخابرات العامة فيصل الشوبكي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، والسفير الأردنى فى القاهرة بشر الخصاونة.

وكان العاهل الأردنى قد عاد إلى عمان مساء اليوم بعد مشاركته فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.

>