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وزير خارجية سنغافورة: نتطلع للتعاون فى مجال الموانئ وتنمية قناة السويس

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وزير خارجية سنغافورة: نتطلع للتعاون فى مجال الموانئ وتنمية قناة السويس وزير خارجية سنغافورة: نتطلع للتعاون فى مجال الموانئ وتنمية قناة السويس
توجه وزير الدولة للشئون الداخلية والخارجية بسنغافورة، ماسادوس محمد، بالشكر للقيادة والحكومة المصرية على دعوتهم لحضور هذا الحدث الاقتصادى فضلا عن إنشاء قانون الاستثمار الجديد الذى سيوفر تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين من شباك واحد، الأمر الذى يسمح لهم بالعثور على فرص استثمارية جديدة داخل الدولة.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الاقتصادى بكفر الشيخ، أن لديهم الرغبة فى التبادل الخبرى بينهم وبين الجانب المصرى، بالإضافة إلى أنهم يرحبون بطرح بعض التدريبات المتعلقة بالجانب الفنى والتعليمى والمنهى والذى يمكن الاستفادة منه كثيرا فى الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الدولة للشئون الداخلية والخارجية بسنغافورة، أنه يسرهم التعاون مع هيئة قناة السويس من أجل مشروع تنمية قناة السويس الجديدة، والتعاون فى مجال الموانئ، مضيفاً " الآن فى مفترق الطرق من أجل الإصلاح الاقتصادى ودعم الشعب".

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