شاهدي كيف بدت النجمات في أسبوع باريس للموضة

شهد يوم أمس نهاية أسبوع الموضة للألبسة الجاهزة في باريس لموسم خريف وشتاء 2015-2016، والمُلفت للنظر إلى جانب الإبداعات التي مرّت فيه والتي أتحفنا بها مصمموا ودور الأزياء، هو الحضور اللافت لأبرز النجوم والنجمات العالميات، وكأن هوليوود قد انتقلت إلى باريس، وقد اختارت النجمات لحضور هذه العروض أجمل الملابس والإكسسوارت، التي زيّنَ بها الصفوف الأولى.

فمن Kim Kardashian التي حضرت برفقة زوجها Kanye West معظم العروض، إلى Katy Perry وJessica Chastain، وAmanda Seyfried اللواتي اتشحن بالأسود في عرض Givenchy، والممثلة الشابة Emily Ratajkowski التي بدت غاية في الجاذبية في عرض دار Balmain، وعرض Louis Vuitton الذي ضم أكبر عدد من النجوم مثل Jennifer Connelly، Michelle Williams، Selena Gomez، Chloe Grace Moretz وغيرهن وكذلك عرض Dior التي احتشدت به النجمات مثل Dakota Johnson، Olivia Palermo، Hallie Steinfeld وغيرهن، وعرض Chanel التي حضرته أهم معجبات وصديقات الدار مثل Miroslava Duma، Poppy Delevingne، وHaya Abu Khadra وSama، وغيرهن كثيرات..

جمعنا اليوم بعض أبرز إطلالات النجمات التي أعجبتنا في أهم العروض الباريسية شاهديها وأخبرينا رأيك بها.

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