أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الإسكان: العاصمة الجديدة تتكلف 45 مليار دولار وتستغرق من 5 لـ7 سنوات

Google+ Print
الإسكان: العاصمة الجديدة تتكلف 45 مليار دولار وتستغرق من 5 لـ7 سنوات الإسكان: العاصمة الجديدة تتكلف 45 مليار دولار وتستغرق من 5 لـ7 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمة له بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إن القاهرة ظهرت وامتزجت بها كل الحضارات، "علينا أن نساهم فى إثراء هذه الصورة ونضيف لها أننا أنشأنا شيئًا جديدًا للقاهرة"، موضحًا أن العاصمة تتكلف 45 مليار دولار، وبناؤها يستغرق من 5 إلى 7 سنوات وهو بمثابة مركز جديد يضم أماكن (قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحى دبلوماسى على أعلى مستوى)، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 1500 فدان.

وأضاف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المشروع سيضم حديقة كبيرة جدًا تمثل أكبر حديقة على مستوى العالم، ترمز إلى حداثة فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء منطقة للتكنولوجيا والابتكار تضم مجموعة من الجامعات على أعلى مستوى، فضلاً عن مصانع "سوفت وير" لتكنولوجيا المعلومات والتى ستخدم الاقتصاد المصرى وأيضًا مركزًا للتجارب.

واستطرد "نقدم هذا المشروع إلى شباب مصر والذى سيكون مصدر فخر وإلهام لهم ولأولادهم فى العصور المقبلة".

وقال: "إن تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة مأخوذ من مناطق وسط المدينة مثل قصر النيل ومصر الجديدة إلى جانب العواصم العالمية التى تجمع بين التاريخ والحداثة، وقررنا عمل عاصمة عالمية على أعلى مستوى تضم جميع فئات المجتمع المصرى وبخاصة الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل".

وأضاف وزير الإسكان أن الشكل العام للعاصمة سيكون مناطق خضراء ترتبط بمراكز النمو فى المحافظات من خلال من وسائل النقل، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال المدينة ستبلغ 160 ألف فدان تستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى.

مؤكدًا أن: "حجم التنمية فى هذه المدينة يتمثل فى 700 كيلومتر مربع وبعد إخراج الأودية والمناطق الجبلية ستكون 460 كيلومترًا مربعًا هى مساحة المنطقة العمرانية فى هذه المدينة، 25 حيًا سكنيًا مع اكتمال نموها، 10 آلاف كيلومتر من الطرق، و1.7 مليون فرصة عمل دائمة، أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولى جديد وحديقة ترفيهية 4 أضعاف مدينة "ديزنى لاند"، وبناء مليون و100 ألف وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، وسنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة".


>وزير الإسكان: مشروع العاصمة الجديدة سيجذب استثمارات عربية ودولية
>وزير الإسكان: العاصمة الجديدة نتاج تخطيط علمى وضعه أكبر الخبراء
>"عمرو أديب" يعرض صور ماكيتات العاصمة الجديدة: دبى أخرى فى مصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا