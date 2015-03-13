الإسكان: العاصمة الجديدة تتكلف 45 مليار دولار وتستغرق من 5 لـ7 سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمة له بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إن القاهرة ظهرت وامتزجت بها كل الحضارات، "علينا أن نساهم فى إثراء هذه الصورة ونضيف لها أننا أنشأنا شيئًا جديدًا للقاهرة"، موضحًا أن العاصمة تتكلف 45 مليار دولار، وبناؤها يستغرق من 5 إلى 7 سنوات وهو بمثابة مركز جديد يضم أماكن (قصر الرئاسة والبرلمان والحكومة وحى دبلوماسى على أعلى مستوى)، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 1500 فدان.

وأضاف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن المشروع سيضم حديقة كبيرة جدًا تمثل أكبر حديقة على مستوى العالم، ترمز إلى حداثة مصر فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء منطقة للتكنولوجيا والابتكار تضم مجموعة من الجامعات على أعلى مستوى، فضلاً عن مصانع "سوفت وير" لتكنولوجيا المعلومات والتى ستخدم الاقتصاد المصرى وأيضًا مركزًا للتجارب.

واستطرد "نقدم هذا المشروع إلى شباب مصر والذى سيكون مصدر فخر وإلهام لهم ولأولادهم فى العصور المقبلة".

وقال: "إن تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة مأخوذ من مناطق وسط المدينة مثل قصر النيل ومصر الجديدة إلى جانب العواصم العالمية التى تجمع بين التاريخ والحداثة، وقررنا عمل عاصمة عالمية على أعلى مستوى تضم جميع فئات المجتمع المصرى وبخاصة الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل".

وأضاف وزير الإسكان أن الشكل العام للعاصمة سيكون مناطق خضراء ترتبط بمراكز النمو فى المحافظات من خلال شبكة من وسائل النقل، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال المدينة ستبلغ 160 ألف فدان تستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى.

مؤكدًا أن: "حجم التنمية فى هذه المدينة يتمثل فى 700 كيلومتر مربع وبعد إخراج الأودية والمناطق الجبلية ستكون 460 كيلومترًا مربعًا هى مساحة المنطقة العمرانية فى هذه المدينة، 25 حيًا سكنيًا مع اكتمال نموها، 10 آلاف كيلومتر من الطرق، و1.7 مليون فرصة عمل دائمة، أكبر حديقة على مستوى العالم، ومطار دولى جديد وحديقة ترفيهية 4 أضعاف مدينة "ديزنى لاند"، وبناء مليون و100 ألف وحدة سكنية و40 ألف غرفة فندقية، وسنعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة".

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