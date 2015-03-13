السيسى يتقدم بالشكر لكل المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى عبر صفحته الرسمية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر لرؤساء وملوك وممثلى الحكومات والدول المشاركة فى المؤتمر على حضورهم المشرف.

وقال الرئيس عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بالشكر لضيوف مصر الأعزاء السادة ممثلى القطاع الاستثمارى من كافة أنحاء العالم شركاء التنمية لمصر الجديدة على حضورهم الكريم والمشرف.. أهلاً بكم جميعًا على أرض مصر المستقبل".

>

البنك الدولى: 400 مليون دولار للقضاء على الفقر فى مصر خلال 4 سنوات

ممثلة الحكومة السويسرية: شركاتنا توفر 30 ألف فرصة عمل فى مصر

تونى بلير لـ"اليوم السابع": مؤتمر شرم الشيخ خطوة داعمة لاقتصاد مصر

رئيس وزراء إيطاليا لـ"المصريين": حربكم حربنا واستقراركم فائدة للعالم أجمع.. الشراكة الاقتصادية مع مصر مهمة للغاية ونتطلع إلى توسيعها.. المؤتمر الاقتصادى يقدم رسالة قوية ضد الإرهاب

>