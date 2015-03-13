السيسى يتقدم بالشكر لكل المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى عبر صفحته الرسمية

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر لرؤساء وملوك وممثلى الحكومات والدول المشاركة فى المؤتمر على حضورهم المشرف.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الرئيس عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بالشكر لضيوف مصر الأعزاء السادة ممثلى القطاع الاستثمارى من كافة أنحاء العالم شركاء التنمية لمصر الجديدة على حضورهم الكريم والمشرف.. أهلاً بكم جميعًا على أرض مصر المستقبل".
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وقال الرئيس عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بالشكر لضيوف مصر الأعزاء السادة ممثلى القطاع الاستثمارى من كافة أنحاء العالم شركاء التنمية لمصر الجديدة على حضورهم الكريم والمشرف.. أهلاً بكم جميعًا على أرض مصر المستقبل".
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