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السيسى يتقدم بالشكر لكل المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى عبر صفحته الرسمية

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السيسى يتقدم بالشكر لكل المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى عبر صفحته الرسمية السيسى يتقدم بالشكر لكل المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى عبر صفحته الرسمية
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر لرؤساء وملوك وممثلى الحكومات والدول المشاركة فى المؤتمر على حضورهم المشرف.

وقال الرئيس عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بالشكر لضيوف الأعزاء السادة ممثلى القطاع الاستثمارى من كافة أنحاء العالم شركاء التنمية لمصر الجديدة على حضورهم الكريم والمشرف.. أهلاً بكم جميعًا على أرض مصر المستقبل".
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