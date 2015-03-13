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بوتين يظهر على التلفزيون الروسي للمرة الأولى منذ أيام

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بوتين يظهر على التلفزيون الروسي للمرة الأولى منذ أيام بوتين يظهر على التلفزيون الروسي للمرة الأولى منذ أيام

الرئيس الروسي – بوتين

بث التلفزيون الرسمي الروسي اليوم لقطات قال إنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يعمل في مقر إقامته خارج العاصمة موسكو ، في أول ظهور له منذ اختقى عن الأنظار قبل أيام مما غذى شائعات عن مرضه أو وجود صراع داخلي ، حسب ما ذكرت “رويترز”.

ويظهر بوتين في التقرير التلفزيوني القصير في مقر إقامته في منطقة نوفو أوجاريوفو حيث يعقد الكثير من الاجتماعات وهو يجلس وراء مكتبه مواجها رئيس المحكمة العليا ياشيلاف ليبيديف ويبحث معه خطط إصلاح النظام القضائي.

ولم يبد بوتين في مظهره مختلفا عن المعتاد وكان يومئ برأسه موافقا ومبتسما على كلام ليبيديف كما أمكن سماعه وهو يتحدث بضع كلمات عن القضاء.

وألغيت زيارة لبويتن إلى قازاخستان هذا الأسبوع من دون إعطاء أي توضيح رسمي فضلا عن اجتماع آخر في موسكو مع وفد من منطقة أوسيتيا الجنوبية الانفصالية في جورجيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد لرويترز يوم يوم الخميس أن بوتين “62 عاما” بصحة جيدة ، ويعمل كالمعتاد.

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