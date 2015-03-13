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ساكي: أنشيلوتي أفضل من يقود ريال مدريد حاليا

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ساكي: أنشيلوتي أفضل من يقود ريال مدريد حاليا ساكي: أنشيلوتي أفضل من يقود ريال مدريد حاليا

أثنى أريجو ساكي المدرب المخضرم على مواطنه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، مؤكدا أنه أفضل من يتعامل مع المواقف الصعبة مثل التي يعيشها الفريق الملكي في الوقت الحالي.

ساكي والذي درب أنشيلوتي في العهد الذهبي لميلان أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، أكد أن مدرب ريال مدريد الحالي مر كثيرا بمثل هذه اللحظات الصعبة في مسيرته التدريبية حتى الآن.

تحدث ساكي لإذاعة "أوندا شيرو" الإسبانية قائلا:"أنشيلوتي يعالج هذه المواقف أفضل من أي شخص أخر أعرفه".

وأضاف"ريال مدريد لا يدافع بشكل جيد..ولكن إذا كان هناك شخصا يستطيع علاج هذا الأمر سيكون أنشيلوتي، لقد مر كثيرا بمثل هذه المواقف".

وأردف"المشكلة الأبرز في الفريق حاليا هي إعادة الحافز للاعبين مرة أخرى، وإعادتهم للمستوى الجيد من الجاهزية البدنية..أحيانا الصبر مطلوب في مثل هذه المواقف..ببساطة، الفريق يحتاج للأداء الجماعي من قبل لاعبيه وليس الأداء الفردي".

وكان ريال مدريد قد خسر أمام شالكه 4-3 على ملعب "سانتياجو برنابيو" الثلاثاء الماضي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ولكنه تأهل للدور المقبل بفضل مجموع اللقائين.

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