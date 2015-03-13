إنريكي: ميسي سيتألق حتى لو لعب في خط الدفاع

أشاد لويس إنريكي مدرب برشلونة بنجم الفريق ليونيل ميسي مؤكدا أنه سيتألق في أي مركز يلعب به في تشكيلة الفريق.

إنريكي والذي يقود برشلونة منذ مطلع الموسم الحالي، أثنى على عطاء الساحر الأرجنتيني وأكد أنه لاعبا استثنائيا ولا يمكن إيقافه.

قال صاحب الـ44 عاما للصحفيين:"ميسي سيبقى عظيما في أي مركز يلعب به".

وأضاف"لن يستطيع أحد إيقافه حتى لو لعب ظهيرا.. ببساطة، هو اللاعب الأفضل".

ويحل برشلونة ضيفا على نادي إيبار مساء السبت في الجولة 27 من الدوري، وبعدها يستقبل ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم الأحد 22 مارس الجاري.