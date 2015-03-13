اتهام 5 لاعبين في تحقيقات حول تلاعب بنتائج مباريات في الدوري الإسباني

(إفي): اتهم خمسة لاعبين من فرق أوساسونا وإسبانيول وريال بيتيس يوم الجمعة في تحقيقات بقضية تلاعب بنتائج مباريات بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلنت المحكلمة العليا في إقليم نابارا (شمالي إسبانيا) اليوم اتهام اللاعبين الخمسة الذين مثلوا صباح اليوم أمام القاضي المختص بالقضية وهم: قائد أوساسونا السابق باتشي بونيال، وسرخيو جارسيا من إسبانيول، وجوردي فيجيراس وخورخي مولينا من ريال بيتيس، وأنطونيو أمايا لاعب رايو فايكانو حاليا ولاعب بيتيس الموسم الماضي.

وتحقق محكمة الدرجة الثانية في بامبلونا لتحديد مصير 2.4 مليون يورو على الأقل، غادرت أرصدة أوساسونا واحتمالية التلاعب في مباريات خلال مواسم ماضية.

وكان المدير السابق لأوساسونا أنخل فيزكاي قد أدلى بشهادته في القضية أمام رابطة الدوري الإسباني في يناير الماضي وأقحم في المباريات التي يفترض أن أوساسونا قد تلاعب بنتائجها في الموسمين الماضيين أندية بيتيس وإسبانيول وبلد الوليد وخيتافي، واللاعبين باتشي بونيال وداميا أبيلا وجوردي فيجيراس وأنطونيو أمايا وسرخيو جارسيا.

وقرر القضاء الإسباني في السابع من الشهر الجاري حبس رئيس أوساسونا السابق ميجيل أرتشانكو احتياطيا مع إمكانية خروجه بكفالة 500 ألف يورو، على خلفية اتهامه في قضية اختلاس أموال والتلاعب بنتائج مباريات.