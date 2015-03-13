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تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

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تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

(إفي): أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) يوم الجمعة عن إجراء قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة القادم الموافق 20 مارس الجاري بمدينة نيون السويسرية.

وفي نفس اليوم أيضا سيعلن عن قرعة نفس الدور من بطولة الدوري الأوروبي.

وسيشرف على عملية القرعة السكرتير العام للويفا جياني إنفانتينو ومدير بطولات الويفا جيورجيو ماركيتي، بجانب كارل هاينز ريدلي سفير نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال ببرلين.

وسينضم خلال قرعة الدوري الأوروبي سفير نهائي وارسو حارس ليفربول الإنجليزي السابق يرزي دوديك.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الثمانية بالتشامبيونز ليج أيام 14 و15 و21 و22 أبريل، فيما تقام مباريات ذهاب وإياب نفس الدور في بطولة يوروبا ليج يومي 16 و23 أبريل.

أما قرعة نصف النهائي فستسحب يوم 24 أبريل.

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