فينجر: سانشيز فخر تشيلي

(إفي): أشاد المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الفرنسي أرسين فينجر، يوم الجمعة مجددا بلاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز الذي قال إنه يعد فخرا لبلاده.

وسجل المهاجم البالغ 26 عاما، 19 هدفا في 39 مباراة خلال الموسم الحالي مع أرسنال، علما بأنه انضم للفريق الإنجليزي الصيف الماضي قادما من برشلونة الإسباني.

وخلال مؤتمر صحفي عقد الجمعة قبيل مباراة أرسنال السبت أمام وست هام في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أعرب فينجر عن سعادته لوجود أليكسيس بين لاعبيه.

وأضاف: "نحن سعداء جدا لأنه معنا. هو هام جدا لنا ولتشيلي، فهو يحظى بكل سمات التشيليين: ملتزم وجاهز للمنافسة ويتوق للفوز".

ومن المقرر أن يلعب منتخب تشيلي وديا أمام البرازيل في 29 مارس الجاري على ملعب الإمارات بلندن.

وأبرز فينجر أن أليكسيس يتمتع بالتركيز دائما ويلعب بحرية وبسعادة "أنا أثق في أنه سيواصل تطوره وسيصبح لاعبا أفضل".

ويحتل أرسنال حاليا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف وتسع عن تشيلسي صاحب الصدارة.