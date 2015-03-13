إنريكي: ميسي يمكنه اللعب كظهير

(إفي): شجع لويس إنريكي مدرب برشلونة لاعبه المخضرم وزميل الملاعب السابق شابي هرنانديز على زيادة عدد مبارياته مع البرسا، قبل خوض مباراته رقم 750 يوم السبت أمام إيبار في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال إنريكي خلال مؤتمر صحفي "هذا رقم مدهش وفريد من نوعه، أشجع شابي على زيادته خلال سنوات كثيرة مقبلة" مشيرا إلى أن تشافي يمثل "ثقلا للفريق دون شك".

كما امتدح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أنه "قادر على العطاء في أي مركز بالملعب حتى لو طلب منه اللعب كظهير".

وشدد على أنه "لا يوجد سر وراء تألق ميسي، بل أن السر هو ميسي نفسه".

ورفض إنريكي التعليق على النتائج السلبية للمنافس التقليدي ريال مدريد في الآونة الأخيرة، مبينا أنه يركز على الفوز على إيبار والاحتفاظ بالصدارة.

وعن احتمالية غياب سرجيو بوسكيتس عن مواجهة الكلاسيكو أمام الريال يوم 22 بملعب كامب نو للإصابة، أشار المدرب إلى جاهزية الكرواتي إيفان راكيتيتش والأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

وفيما يتعلق بالجدل حول عقد الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش، وتزايد شائعات رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، أكد إنريكي "ألفيش لاعب مهم" لكنه رفض التعليق على مسألة التجديد.