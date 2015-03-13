فيريرا لصحف البرتغال: لا أحد يعلم أين شيكابالا!

تحدث البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك عن لاعب الفريق الأبيض السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا" مشيرا إلى أنه "لا أحد يعلم أين هو الآن".

شيكابالا انتقل من الزمالك إلى سبورتنج لشبونة في الساعات بل الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية يناير 2014.

إلا أن اللاعب امتنع عن الانضمام إلى النادي البرتغالي بعد عودته إلى مصر للانضمام إلى قائمة المنتخب لخوض مباراتي تونس والسنغال في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا التي فشل المنتخب في التأهل لها.

فيريرا تطرق للحديث عن شيكابالا في حوار مع صحيفة (ريكورد البرتغلاية) قائلا: "لم أشاهد شيكابالا نهائيا".

وأضاف "على حسب معلوماتي فأن شيكابالا ليس متواجدا في مصر".

وأتم "لا أحد يعلم أين هو الآن".

البرتغالي فيريرا يستعد لخوض أول مباراة رسمية له مع الزمالك أمام رايون سبورتس يوم الأحد في بطولة كأس الكونفيدرالية، بعد توقف الدوري المصري بسبب أحداث ملعب الدفاع الجوي وسقوط عدد من ضحايا نادي الزمالك".