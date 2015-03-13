الأمم المتحدة تعلن تأجيل المفاوضات الليبية حتى الخميس

أعلن برناردينو ليون المبعوث الأممى إلى ليبيا مساء الجمعة أن المشاورات السياسية التى يستضيفها المغرب بين الأطراف الليبيين تأجلت حتى الخميس المقبل لإفساح مزيد من الوقت "لتحضير هذه الفترة الحاسمة من المفاوضات".

وقال ليون للصحافيين أن "البعثة الأممية قررت اعطاء بعض الأيام لتحضير هذه الفترة الحاسمة من المفاوضات. (تم) الاتفاق على يوم الخميس المقبل لحضور الجميع" للتوصل الى توافق حول حكومة الوحدة الوطنية واخراج ليبيا من أزمتها.

وأضاف ليون "نريد أن يكون الأطراف جاهزين للتشاور حول جميع المواضيع المطروحة (...) وهناك مجموعة أخرى ستكمل من لم يحضروا (من وفد برلمان طبرق). سيكونون هنا الخميس المقبل (...) للتشاور حول هذه الفترة الدقيقة من التفاوض، فمن المهم ان نترك لهم الوقت للاستعداد".

وطالب برلمان طبرق طيلة يومين البعثة الأممية بتأجيل الجولة الثانية من المشاورات الجارية فى المغرب، مطالبا بمزيد من الوقت للتشاور واقتراح أسماء من أجل حكومة الوحدة الوطنية.

وأشرف ليون على لقاءات صباح ومساء الجمعة مع أعضاء المؤتمر الوطنى العام الذين عادوا الأربعاء الى المغرب، وبعض أعضاء برلمان طبرق الذين بقوا فى منتجع الصخيرات السياحى قرب العاصمة منذ جولة الحوار الأولى التى بدأت الخميس الماضى فى المغرب.

وركز ليون خلال مؤتمره الصحافى على أهمية الخروج بحل سياسى "فى أقرب وقت ممكن"، مؤكدا ان الأمم المتحدة "ترى أن الحل الوحيد فى ليبيا هو الحل السياسي. ليس هناك حل عسكري"، لأن ليبيا "لن يكون أمامها وقت فالوضع يزداد تأزما على الأرض".

>