أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما حقيقة انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت؟

Google+ Print

الجمعة 13-03-2015 19:27

يبدو أن خبر انفصال Brad Pitt وAngelina Jolie سيعود لتصدّر الصحف والمجلات خلال الأيام المقبلة بشكل كبير، على أن يكون في هذه المرة مصحوباً باسم النجمة Jennifer Aniston.
فقد ذكرت إحدى الصحف الأمريكية أنّ الثنائي قررا الذهاب في إجازة لمحاولة إصلاح الأمور والهروب من كلّ المشاكل التي كانا يعيشانها في الماضي، إضافةً إلى القضاء على التوتّر الذي كان قائماً بينهما.
وأشارت الصحف إلى أنّ Jennifer حبيبة Brad السابقة هي المسؤولة عن هذه الخطوة، لافتة إلى أنّ قرار الانفصال كان وارداً حتّى قبل أن يتزوّجا، ولكن ذلك لم يحصل.
وستشكّل هذه الرحلة الطارئة ـ بحسب المجلة ـ لحظة مصيرية في حياة مندوبة الأمم المتحدة وزوجها، حيث سيقرّران ما إذا كانا ينويان البقاء سوياً أو الانفصال.
يُذكر أن حياة Brad Pitt وAngelina Jolie المهنية شهدت الكثير من التراجع، برغم أنهما قدّما أعمالاً مميّزة مثل فيلميْهما: Unbroken وFury. لكن الثنائي لم يربحا أيّ في مهرجان الأوسكار، ولا حتّى في أيّ مناسبة أخرى ذات صلة، ولربّما تكون هذه الرحلة للتخلص من التوتر المهني وتكون فكرة الانفصال مجرد شائعة.

 

بالصور: سيارات الإطفاء في منزل براد بيت وأنجلينا جولي

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي