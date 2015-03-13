ما حقيقة انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت؟

يبدو أن خبر انفصال Brad Pitt وAngelina Jolie سيعود لتصدّر الصحف والمجلات خلال الأيام المقبلة بشكل كبير، على أن يكون في هذه المرة مصحوباً باسم النجمة Jennifer Aniston.

فقد ذكرت إحدى الصحف الأمريكية أنّ الثنائي قررا الذهاب في إجازة لمحاولة إصلاح الأمور والهروب من كلّ المشاكل التي كانا يعيشانها في الماضي، إضافةً إلى القضاء على التوتّر الذي كان قائماً بينهما.

وأشارت الصحف إلى أنّ Jennifer حبيبة Brad السابقة هي المسؤولة عن هذه الخطوة، لافتة إلى أنّ قرار الانفصال كان وارداً حتّى قبل أن يتزوّجا، ولكن ذلك لم يحصل.

وستشكّل هذه الرحلة الطارئة ـ بحسب المجلة ـ لحظة مصيرية في حياة مندوبة الأمم المتحدة وزوجها، حيث سيقرّران ما إذا كانا ينويان البقاء سوياً أو الانفصال.

يُذكر أن حياة Brad Pitt وAngelina Jolie المهنية شهدت الكثير من التراجع، برغم أنهما قدّما أعمالاً مميّزة مثل فيلميْهما: Unbroken وFury. لكن الثنائي لم يربحا أيّ في مهرجان الأوسكار، ولا حتّى في أيّ مناسبة أخرى ذات صلة، ولربّما تكون هذه الرحلة للتخلص من التوتر المهني وتكون فكرة الانفصال مجرد شائعة.

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