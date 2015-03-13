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للمرّة الثانية...لامبرت ويلسون سيقدّم مهرجان كان السينمائي

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الجمعة 13-03-2015 17:44

للعام الثاني على التوالي، سيقدّم الممثل الفرنسي Lambert Wilson مهرجان كان السينمائي الدولي ، حيث أعلن موافقته تقديم الدورة الـ68 من المهرجان.

اختيار النجم لتقديم افتتاحية وختام المهرجان تمّ لأسباب عدّة، من بينها تركه بصمة مميزة في الدورة الـ67 لمهرجان كان السينمائي الدولي من خلال أناقته وفصاحته أثناء تعبيره عن حبّه للسينما.

وقال Lambert في ختام الدورة الـ67: "العالم مكتوب بلغة غير مفهومة، والسينما تُساعدنا في ترجمتها، ومن دون نبراسها، من شأن الجميع أن يعلق في ظلام الليل".

يذكر أن الافتتاح سيكون في 13 أبريل المقبل، ويستمر المهرجان حتى الـ 24 من الشهر نفسه، على أن يتمّ خلال تلك الفترة توزيع الجوائز على الفائزين.

 

 

 

 

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