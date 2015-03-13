أمن المنوفية يفرق مسيرة للإخوان بعد هتافهم ضد المؤتمر الاقتصادى

فرقت منذ قليل مباحث مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مسيرة نظمها العشرات من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بميدان مجلس المدينة، بمدينة بركة السبع غرب، وذلك لمخالفتهم لقانون التظاهر وترديدهم هتافات مناهضة للدولة، والمؤتمر الاقتصادى وقيامهم بإعاقة حركة المرور بالطريق وإطلاق الشماريخ على الأهالى.

على الفور انتقلت قيادات المركز برئاسة الرائد محمد الضبع رئيس المباحث وتم تفريق المتجمعين وصرفهم، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالى من ضبط كل من مصطفى. م. م. ى. 45 عاما مؤهل عال، إبراهيم. أ. ع. د.. 39 عاما محام، محمود. م. م.ف.. 24 عاما مهندس مدنى.

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