بالصور.. رئيس حى وسط يتفقد تطوير ميدان الرصافة بالإسكندرية

تفقد اللواء محمد عبد الرازق، رئيس حى وسط، مساء اليوم، أعمال تطوير ميدان حساب بمنطقة الرصافة الذى من المقرر افتتاحه نهاية هذا الشهر، فى إطار منظومة تطوير وتجميل الميادين بالإسكندرية.

وقام رئيس حى وسط بجولة تفقدية لمعاينة مدخل نفق قناة السويس فى إطار الخطة المستقبلية لتطوير الإسكندرية، ومن المنتظر أن تبدأ عملية رفع الكفاءة والتطوير لمدخل النفق يوم الأحد المقبل.



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رئيس الحى يتفقد تطوير ميدان الرصافة

أعمال التطوير الجديدة للميدان

رئيس الحى يستمع إلى شرح أعمال التطوير